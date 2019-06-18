Новый смартфон от Motorola

Аппарат оборудован 6,2-дюймовым дисплеем IPS с тонкими рамками и отверстием под селфи-модуль. В состав основной камеры вошли три 12-мегапиксельных сенсора, в числе которых и телеобъектив. На задней панели разместился сканер пальцевых отпечатков, на левой грани – лоток для SIM-карт, а на правой – кнопки громкости и включения. Присутствуют порт USB Type-С, отверстие для микрофона и динамик на нижнем торце и аудио-разъем (3,5 мм) – на верхнем. В наличии 6 Гб ОЗУ и 64 или 128 Гб ПЗУ. Новинка отличается производительной начинкой с 8-ядерным мобильным процессором Snapdragon 675 и графикой Adreno 612, а также наличием тройной тыльной камеры и отсутствием в верхней части экрана «моноброви».