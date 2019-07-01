Новый смартфон от компании OPPO

При создании дисплея использовался специальный прозрачный материал собственной разработки, который позволяет свету попадать на камеру. Кроме того, для такой фронталки используется модифицированный модуль, который улавливает больше света за счёт увеличения апертуры, сенсора и размера пикселя. В компании признают, что такое расположение камеры снижает качество фотографий. Частично эта проблема была решена с помощью оптимизации технологии HDR, алгоритма удаления эффекта дымки и настройки баланса белого.Под определённым углом на экране под разговорным динамиком можно рассмотреть небольшую практически прозрачную «челку» — именно под ней скрывается объектив селфи-модуля. При запуске приложения камеры в верхней части дисплея появляется широкая чёрная полоса — чтобы подсветка пикселей не «слепила» сенсор. Область экрана, в которой находится камера, полноценно реагирует на касания.О стоимости новинки пока неизвестно.