Новый смартфон от компании Vivo

Рабочей средой для программного обеспечения выступает FunTouch OS 4.1 на базе Android 8.1 Oreo.В новой линейке роль центрального процессора отведена чипсету MediaTek Helio P60, состоящему из четырех ядер ARM Cortex-A73 и четырех ядер ARM Cortex-A53. Микросхема способна развивать частоту 2 ГГц. Видеоконтроллер ARM Mali-G72 MP3 отвечает за графические процессы. Комплект памяти представляет собой флэш-носитель объемом 64 ГБ и ОЗУ в размере 6 ГБ (модель V11) и 4 ГБ (V11i). При нехватке места для хранения данных можно прибегнуть к помощи microSD-карты.Vivo продемонстрировала новый вариант V11 и модификацию с именем V11i. Оба девайса практически одинаковы по параметрам. Дисплей обеспечивает разрешение 2280 х 1080 пикселей, его размер составляет 6,3 дюйма. Сверху расположен небольшой вырез, предназначенный для селфи-камеры с разрешением 25 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.