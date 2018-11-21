Новый смартфон от компании Zenfone Max Pro M2

Модель Zenfone Max Pro M2 оснастят тыльной камерой, включающей в себя три оптических сенсора. Центральный датчик изображения будет иметь разрешение 13 МП, про другие компоненты камеры информации нет. Экран новинки Asus будет иметь размер 6,3 дюйма, а в основу электронной начинки будет положен мобильный процессор средней мощности Qualcomm Snapdragon 660. Арсенал памяти будет состоять из энергонезависимого накопителя на 64 ГБ/128 ГБ и 4 ГБ/6 ГБ «оперативки». В качестве программного интерфейса на смартфоне будет установлен Android новейшей версии 9 Pie.данный смартфон позиционируется производителем как устройство для геймеров. Между тем обычно смартфоны игровой категории имеют флагманские параметры. В случае же с Zenfone Max Pro M2 мы имеем дело не с топовым аппаратом, а с девайсом среднего уровня. Новинка не сможет составить конкуренцию флагманским игровым моделям. По своим техническим данным она ближе к Honor Play и похожим гаджетам.О стоимости смартфона пока неизвестно.