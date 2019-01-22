Новый смартфон среднего класса Vivo Y89

Vivo выпустила свой следующий смартфон среднего класса, получивший название Y89.

Это телефон начального уровня с 6,26-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD + и чипсетом Snapdragon 626 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Помимо красивого градиентного цвета, задняя часть демонстрирует модуль с двумя камерами и сканер отпечатков пальцев. Модуль камеры состоит из 16-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Обеспечивает питание телефона аккумулятор емкостью 3260 мАч. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo. Стоимость смартфона составляет 266 долларов.