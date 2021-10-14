Новый смартфон vivo S10e появился на TENAA

Vivo V2130A недавно появился на TENAA, и сегодня официально заявили что новый телефон будет называться vivo S10e, а также был показан его дизайн с тремя камерами и три варианта цвета.

Ранее список TENAA подтвердил, что диагональ экрана будет 6,44 дюйма, а разрешение Full HD +. Работать смартфон будет на процессоре Dimensity 900, а питать будет его аккумулятор на 4000 мАч. Толщина телефона составляла всего 7,59 мм, а вес - 175 граммов. Также видна обычная клавиша включения, предполагая, что на передней панели будет OLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев. По словам источника, дисплей будет производиться компанией Samsung и будет поддерживать частоту обновления 90 Гц. Цена и доступность будут объявлены после запуска vivo S10e, что должно произойти очень скоро.
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