Новый вентилятор EK‐Meltemi 120ER, толщиной 38 мм

EK Waterblocks представила новый вентилятор. Meltemi 120ER специально предназначен для использования в системах водяного охлаждения. Вентилятор обычно 120 мм в диаметре, но намного толще, чем средний вентилятор: 38 миллиметров.

По словам компании, эта более толстая рама обеспечивает место для лучшего двигателя, что, в свою очередь, должно привести к лучшей производительности. Рассматриваемая модель использует двойной шариковый подшипник и должна прослужить 50000 часов.

Цена

Вентилятор EK-Meltemi 120ER поддерживает управление скоростью методом широтно-импульсной модуляции в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту, при этом достигается максимальное вытеснение воздуха 62 куб.EK -Meltemi 120ER, рекомендованная розничная ценав 25,99 евро.