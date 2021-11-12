Новый vivo Y76 5G для международного рынка

На этой неделе vivo выпустила новый смартфон Y76s 5G в Китае. Телефон оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем FHD +, чипсетом Dimensity 810 и 50-мегапиксельной основной камерой. Но похоже, что в ближайшее время на международных рынках появится похожее устройство, vivo Y76 5G, которое было замечено в нескольких списках сертификации от агентств NCC, NBTC, SIRIM и IMDA.

Дизайн Y76 5G идентичен дизайну Y76s 5G с плоским дисплеем и каплевидным вырезом, а на задней панели находится прямоугольный вырез для основной камеры на 50 МП и макросъемки на 2 МП. Также известно, что телефон будет оснащен зарядным устройством на 44 Вт в комплекте.

Комментарии и отзывы vivo Y76 5G
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