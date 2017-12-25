Новый внешний аккумулятор Xiaomi будет стоить 12 долларов

2017-12-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi PowerBank 2; [54]
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый внешний аккумулятор. Речь идет о модели Mi PowerBank 2 емкостью 10 000 мАч и ценой всего в 12 долларов. За эти деньги пользователь получит металлический корпус и два порта USB, каждый из которых дает напряжение до 5 В при токе до 2,4 А. Также сообщается о поддержке технологии быстрой зарядки, что позволит аккумулятору выдавать напряжение 12 В при токе 1,5 А или 9 В при 2 А. Отметим, что Xiaomi предлагают аналогичную модель с тем же ценником, но с одним портом USB.


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