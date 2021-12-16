Новый защищенный смартфон HiSense D50 5G

Китайский производитель электроники HiSense выпустил защищенный смартфон D50 5G с тепловизионной камерой, предназначенный для людей, работающих в экстремальных условиях.

HiSense D50 5G может похвастаться высоким уровнем ударопрочности со степенью защиты IP69 от пыли и влагозащиты, а также 6-сторонняя броневая защита обеспечивая защиту от падений. Вес телефона составляет 263 грамма, а размеры - 173,8 × 81 × 12,4 мм. Он имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080.

Под капотом находится восьмиядерный процессор UNISOC T7510 с тактовой частотой 2,0 ГГц с тремя вариантами оперативной памяти - 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ - он будет иметь версии на 64, 128 или 256 ГБ памяти. HiSense D50 имеет четыре задние камеры - основной датчик 48 МП, сверхширокий 8 МП, макрообъектив на 2 МП и инфракрасную камеру на 2 МП, которая предоставляет пользователям возможности тепловизора. Что касается программного обеспечения, телефон работает под управлением Android 9 из коробки. На задней панели телефона расположился сканер отпечатков пальцев. HiSense предлагает устройство с двумя конфигурациями аккумуляторов, а именно: 5010 мАч и 6100 мАч. Оба варианта поддерживают быструю зарядку 18 Вт.