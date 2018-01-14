Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 2S

2018-01-14, Автор - Мария Шмелева; [99]
Компания Ulefone выпустит в 2018 году, смартфон с более защищенными функциями. Аппарат располагает 5-дюймовым дисплеем Sharp с разрешением 1920 × 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. За производительность Ulefone Armor 2 отвечает чип MT6737T от MediaTek и 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 16 Гбайт (есть возможность использования карт памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт).Устройство призвано заменить прошлогодний Ulefone Armor 2. Благодаря защищенному корпусу смартфон можно использовать в широком диапазоне температур, кроме этого, устройство не боится падения на твердую поверхность.Стоимость Ulefone Armor 2S составляет 200 долларов.


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