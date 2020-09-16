Новый Vivo Y51 получил AMOLED-дисплей и квадрокамеру

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая не имеет ничего общего с одноименным устройством 2015 года выпуска. Новинка характеризуется 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 128 Гбайт, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, двухдиапазонным Wi-Fi-модулем, поддержкой Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом. Аппарат станет доступен для покупки 19 сентября по цене в 222 доллара.