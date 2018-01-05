Новинк под названием Blade V9

ZTE покажет в 2018 году настоящую бомбу у смартфона будет большой экран. Габариты девайса: 7,5 x 70,6 x 151,4 мм при весе 140 граммов.Предусмотрено 2, 3 либо 4 Гб "оперативки" и 16, 32 или 64 Гб постоянной встроенной памяти (поддерживаются microSD-карты для расширения), АКБ на 3200 мА/ч, аудио-разъем (3.5 мм).Аппарат выполнен в модном сегодня полноэкранном дизайне и наделен двойной камерой (5 + 16 Мп). Разрешение экрана с 5,7-дюймовой диагональю (18:9) – 2160 х 1080 точек (Full HD+). В основе гаджета лежит чипсет Snapdragon 450 от Qualcomm, а роль ОС исполняет Android 8.0 Oreo.Стоить модель будет 12000 тысяч рублей.