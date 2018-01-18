Новинка 2018 года ZTE Blade A33

ZTE выпустит смартфон в первой половине 2018 года, с хорошей автономностью . В смартфоне предусмотрены камеры на 2 и 5 мегапикселей, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ (расширение за счет применения карт microSD до 128 Гб), аккумуляторная батарея на 4000 мА/ч. Не обошлось без приемников GPS и ГЛОНАСС, модулей Wi-Fi, LTE, Bluetooth 4.1, а также FM-радио и двух слотов для SIM-карт.В основе аппарата лежит 4-ядерный процессор ARM Cortex A7. Разрешение экрана с диагональю в 5 дюймов – 480 х 854 точек. В качестве ОС установлена Android 7.1 Nougat. Стоимость смартфона составит 5990 рублей.