Новинка ATH-ANC700BT

Доступные ранее в чёрном цвете наушники ATH-ANC700BT теперь можно будет приобрести в светлом серебряном исполнении. В них используются 40-мм излучатели с поддержкой диапазона частот от 5 до 40 000 Гц, набор микрофонов для функции активного шумоподавления и встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 25 часов воспроизведения музыки. Кроме того, наушники умеют проигрывать треки высокого разрешения Hi-Res Audio.Компания Audio-Technica объявила о старте продаж на российском рынке флагманских наушников ATH-ANC700BT в новом исполнении. Модель сохранила все ключевые особенности, включая продвинутую систему шумоподавления, подключение по Bluetooth 5.0, длительное время автономной работы и поддержку кодеков aptX и SBC.Стоимость новинки составит 14800 тысяч рублей.