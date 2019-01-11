Новинка AirPods беспроводная гарнитура

Компания Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники. Конструкция позволяет использовать каждый наушник как независимое устройство, так что при необходимости их можно слушать двум людям одновременно. Для управления служат сенсорные панели.Наушники очень легкие: их вес составляет 5,8 грамма. Звук обеспечивают динамики с титановой диафрагмой, диаметр которых равен 7 мм. Устройство имеет систему активного шумоподавления ANC. Благодаря кодеку AAC передача звука осуществляется с минимальными потерями. Следует отметить, что наушники защищены от влаги по уровню IPX4.Новые наушники от Xiaomi продаются в небольшом футляре, который используется не только для хранения Mi Air Dots Pro, но и для зарядки. Заряда устройства, как утверждает производитель, должно хватить на 10 часов работы.Стоимость наушников будет стоить 3900 тысяч рублей.