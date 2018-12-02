Новинка Black Shark от компании Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. За автономную работу Xiaomi Black Shark отвечает АКБ на 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки.Электронная схема устройства построена на базе мощного мобильного чипсета Snapdragon 845 производства Qualcomm. В качестве ОС установлена последняя версия Android «Oreo». В зависимости от конфигурации аппарат может от 6 до 8 ГБ ОЗУ, объем флэш-накопителя также зависит от модификации и может составлять – 64 ГБ / 128 ГБ /256 ГБ.Xiaomi Black Shark оснащен экраном, размер которого равен 5,99 дюйма, а разрешение его составляет 2160 х 1080 пикселей (Full HD+). На лицевой панели расположен сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой Home. Основная камера здесь двойная – в наличии модули на 12 МП и 20 МП. Для любителей селфи предусмотрена камера с разрешением 20 МП.Стоимость смартфона составит 129 долларов.