Новинка Honghu 818

Ещё одной особенностью процессора Honghu 818 станет технология оптимизации качества звука Histen путем расширения звукового поля для создания объемного звучания, коррекции переходных искажений, улучшения диалогов, адаптации громкости и интеллектуального усиления басов. Кроме того, громкость может автоматически регулироваться, чтобы избежать резких перепадов при переключении программ.Высокая производительность процессора Honghu 818 позволяет ему обрабатывать видео формата 8K при 30 fps или 4K при 120 fps и изображения с разрешением до 64 Мп. Кроме того, чип поддерживает технологию планирования доступа к памяти, что позволяет использовать пропускную способность на 50% более эффективно, чем конкуренты. Благодаря многозадачной параллельной обработке данных, процессор постоянно обеспечивает быстрый отклик, значительно улучшая пользовательский опыт.Интеллектуальный чип Honghu поддерживает технологию оптимизации контента. Благодаря этому на Smart Screen всегда будет показываться максимально качественная картинка. Производитель реализовал в процессоре функции динамической компенсации изображения, расширенного динамического диапазона, супер сегментации, шумоподавления, динамического усиления контрастности и автоматического управления цветом. Кроме того, сразу семь технологий будут улучшать чёткость, контрастность и цветопередачу.