Новинка Huawei Y9 и его функции

Компания Huawei выпустила смартфон среднего варианта. Смартфон получил корпус, изготовленный из пластика. Весит аппарат 168 граммов. Его размеры – 158,92 х 76,91 х 8,1 мм. Смартфон снабжен типовым аудиовыходом на 3,5 мм и microUSB-портом. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч.Экран имеет солидный размер 6,26 дюйма, однако его разрешение составляет лишь 1520 х 720 пикселей. Камера на лицевой панели имеет один оптический блок на 8 МП. А в тыльной камере установлено два модуля оптики с разрешением 13 МП и 2 МП.Однако по своим техническим данным новинка не дотягивает до Y9 2019. Электроника Huawei Enjoy 9 имеет в своей основе недорогой процессор Qualcomm Snapdragon 450. Набор памяти представлен флэш-накопителем 32 ГБ/64 ГБ и «оперативкой» в объеме 3 ГБ/4 ГБ. Рабочей средой для софта выступает Android 8.1 с графической надстройкой EMUI 8.2.Стоимость смартфона составит 219 долларов.