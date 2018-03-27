Новинка LG K9

Компания LG выпустила смартфон с хорошими характеристиками. В наличии Bluetooth 4.2 и Wi-Fi-адаптеры, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб внутренней памяти (возможность применения карт microSD), LTE-модем (поддержка сетей Cat.4 с возможностью скорости передачи данных до 150 Мбит/с), GPS-приемник, два SIM-слота, FM-тюнер, АКБ на 2500 мА/ч, а также стандартный комплект датчиков.Без особого шума в России был представлен смартфон K9 компании LG на базе ОС Android 7.1.2 (Nougat). Речь идет о российской версии аппарата K8 (2018), дебют которого состоялся немногим более месяца назад.Модель основана на 4-ядерном (1,3 ГГц) чипсете Snapdragon 210 от Qualcomm архитектуры ARM Cortex-A7 с графикой Adreno 304 и оборудована 5-дюймовым HD-экраном (1280 × 720 точек).Стоимость смартфона составит 19000 тысяч рублей.