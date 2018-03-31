Новинка Mate RS Porsche

Компания Huawei не перестает нас радовать, выпустила смарфтон с тремя камерами. Изогнутый AMOLED-экран (18:9) в 6 дюймов по диагонали обладает разрешением QHD. Основная камера 40+8+20 Мп перешла к смартфону по наследству от Huawei P20 Pro. Сердцем новинки стал чип Kirin 970 с нейросетевым модулем. Поддерживается беспроводная зарядка. Объемы ОЗУ и ПЗУ – 6 и 256/512 Гб соответственно. Предусмотрены стереодинамики.Особое внимание пользователя производитель обращает на необычный сканер пальцевых отпечатков (размещен прямо на экране) у последнего смартфона, а также на процессор, поддерживающий технологии искусственного интеллекта, и АКБ на 4000 мА/ч. Аппарат имеет ридер отпечатков с обеих сторон, что позволяет пользователю пройти аутентификацию, приложив палец либо к тыльной панели, либо к дисплею устройства. Стоимость смартфона составит 15800 рублей.