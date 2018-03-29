Новинка Meizu 15 Lite

Компания Meizu выпустила топовый смартфон 21 века. Простой смартфон из линейки, Meizu 15 Lite. По данным TENAA, он получит 5,46" IPS-экран с разрешением 1920х1080 точек, аккумулятор на 3000/3050 мАч, восьмиядерный чипсет с частотой 2,2 ГГц, 3/4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ постоянной памяти, 12-Мп основную и 20-Мп фронтальную камеры и Android Nougat «из коробки». Размеры корпуса составляют 143,62х72,38х7,5 мм и вес 145 г. Расцветки – матовая чёрная, матовая золотая, полированная чёрная. О стоимости пока не известно.