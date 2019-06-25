Новинка Meizu 16Xs

Meizu 16 Xs 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4000 мАч.Аппарат будет оснащён либо основным сенсором с разрешением 48 Мп, либо тройной тыльной камерой. Впрочем, наиболее внимательные пользователи уже предположили, что гаджет получит сразу две указанных опции, о чём свидетельствовали предыдущие утечки. По имеющейся информации, разрешение датчиков устройства составит 48 + 5 + 8 Мп.О стоимости новинки пока неизвестно.