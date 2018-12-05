Новинка Mi Mix 3 Forbidden City Edition

Компания Xiaomi выпустит на рынок мощный смартфон с отличной характеристикой. Специальное издание флагмана получит флэш-массив на 256 ГБ и 10 ГБ «оперативки». Корпус смартфона будет окрашен в сапфирово-синий цвет. Комплект аппарата включает беспроводное зарядное устройство на 10 Ватт, защитный чехол и позолоченную статуэтку из бронзы. Во время презентации новинки было заявлено о подготовке к выпуску специальной версии смартфона Forbidden City Edition, что в переводе означает «Запретный город». О стоимости смартфона пока неизвестно.