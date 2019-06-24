Новинка Moto Z4 и его характеристика

Ёмкость аккумулятора смартфона с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт — 3600 мАч. Moto Z4 работает на чистом Android 9.0 Pie с минимальными модификациями — виджеты Moto Actions могут быстро запустить приложение камеры или включить фонарик прямо с экрана блокировки.Тыльная камера новинки представлена одним 48-мегапиксельным сенсором (12 Мп с цветным фильтром Quad Bayer) со светосилой f/1.7, оптической стабилизацией изображения и датчиком лазерного автофокуса. Среди возможностей новинки производитель отмечает режим съёмки в условиях недостаточного освещения One Vision. На лицевой панели разместилась фронтальная камера с датчиком на 25 Мп.Аппарат построен на базе восьмиядерного чипсета Snapdragon 675 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц, за графическую производительность отвечает GPU Adreno 612. Объем оперативной памяти смартфона составляет 4 ГБ, встроенного накопителя — 128 ГБ. Поддерживается установка карт microSD до 2 ТБ для расширения внутреннего хранилища. На задней крышке аппарата предусмотрен фирменный коннектор для различных аксессуаров Moto Mods, включая 5G-модем.Диагональ OLED-дисплея Moto Z4 с разрешением Full HD+ и составляет 6,4 дюйма при соотношении сторон 19:9. Под экраном, прикрытым закаленным стеклом Gorilla Glass 3, расположен сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства. Для селфи-модуля предусмотрен небольшой полукруглый вырез. Корпус гаджета получил брызгозащитное покрытие P2i.Стоимость новинки составит 499 долларов.