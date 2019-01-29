Новинка Nobby Expert T-110

Nobby Expert сопрягаются со смартфоном быстро и хорошо держат связь. Отчасти это заслуга Bluetooth версии 5.0, но в большей степени — встроенного адаптера. Кстати, на рынке очень мало наушников с поддержкой этой технологии, тем более, за такую цену. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами пятой версии, необходима поддержка и со стороны смартфона. Но даже при сопряжении со старыми гаджетами с Bluetooth 4.0 или 4.2 связь радует нерушимостью. Она легко пробивает две стены в квартире и начинает «заикаться», лишь если спрятаться за холодильником или другим крупным металлическим предметом.Все изменения в состоянии наушников озвучиваются по-английски приятным женским голосом. Есть также индикаторные светодиоды на каждом из корпусов, меняющие цвет в зависимости от того, что они хотят сообщить. Правда, пользователь не видит их, когда наушники используются, поэтому голосовые оповещения очень полезны. У самых дешёвых TWS их не бывает — это атрибут устройств среднего и высокого классов.Наушники сделаны качественно и добротно. Bluetooth-интерфейс работает устойчиво, а звук на редкость достойный — чистый и ровный. Вдобавок есть возможность поэкспериментировать с амбушюрами. Модель со схожим качеством работы от какого-нибудь европейского, американского или японского бренда стоила бы значительно дороже.Полностью беспроводные наушники (TWS) сейчас в тренде. А мода рождает спрос и умножает предложение — на этот рынок выходят всё новые производители. Недавно выпуском TWS занялся бренд Nobby — производитель телефонов и аксессуаров для мобильной техники. Nobby пополнили парк беспроводных наушников моделью Expert T-110 c голосовым помощником, поддержкой Bluetooth 5.0 и качественным звучанием.О стоимости пока неизвестно.