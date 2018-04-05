Новинка Nokia 9

Компания Nokia выпустит смартфон с хорошими характеристиками. Имеется 8 Гб ОЗУ (LPRDDR4X) и 256 Гб ПЗУ (UFS 2.1), а также целых пять микрофонов, способных распознавать чистый звук в очень шумных условиях и записывать 24-битный звук.В сердце смартфона лежит чип Snapdragon 845, а роль ОС исполняет чистая Android 8.1 Oreo (изделие участвует в программе Android One). Экран AMOLED (18:9) с 6,01-дюймовой диагональю защищен покрытием Gorilla Glass 5. Предусмотрена пыле-водо-защита (IP68). Керамическая задняя панель гаджета получила отделку в виде золотого 18-каратного покрытия вокруг блока камер.Тройную основную камеру смартфона (цветные модули на 41 и 20 Мп и черно-белый на 9,7 Мп) с логотипом Zeiss и системой оптической стабилизации. Лицевая камера 21-мегапиксельная (с оптикой Zeiss). Стоимость смартфона пока не известно.