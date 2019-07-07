Новинка Nokia Daredevil

Nokia работает над среднебюджетным смартфоном с тройной камерой. Об этом рассказали фотографии некоего прототипа с кодовым именем Daredevil (Сорвиголова). Некоторые их них демонстрируют характеристики: дисплей с разрешением Full HD +, чипсет Snapdragon 660, 48-Мп основной модуль, аккумулятор на 3500 мАч, Android 9 Pie. Сам тройной модуль оформлен в круглый блок, под ним разместился сканер отпечатка пальца. Лицевая панель имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и логотип бренда на нижнем месте.О стоимости новинки пока неизвестно.