Новинка Nova 4 и его технические параметры

Компания Nova раскрывает новые сведения о своей новинки. Корпус будет иметь несколько расцветок: бежевую и черную в обычном исполнении, а также синюю и розовую в градиентном варианте. Дактилоскопического сканера на картинках не видно. Вероятно, он встроен в экран.Новинка, несомненно, привлечет к себе пристальное внимание, поскольку получит уникальный дизайн передней панели. Она станет первым смартфоном Huawei, чей дисплей имеет круглое отверстие для селфи-камеры. В числе других достоинств модели можно назвать главную камеру из трех модулей. О стоимости смартфона пока неизвестно.