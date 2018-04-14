Новинка Nubia Z18 mini

Компания ZTE выпустила в первой половине года смартфон среднего класса. Имеется поддержка двух карт SIM. В наличии стандартный аудиовыход для наушников и симметричный порт USB-C. Емкость батареи устройства равна 3450 мАч. Аппарат весит 153 грамма, его габариты 148 х 70,6 х 7,6 мм.Электронная схема ZTE Nubia Z18 mini основана на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 660. Рабочей средой для софта служит операционная система Android 8.1 «Oreo» с фирменной надстройкой Nubia UI. Арсенал памяти смартфона состоит из 6 ГБ «оперативки». Вместимость встроенного флэша может составлять 64 либо 128 ГБ. О стоимости пока не известно.