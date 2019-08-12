Новинка OnePlus 7T Pro и его функции

Из вероятных изменений — использование нового процессора Snapdragon 855 Plus и улучшенных камер.Сзади OnePlus 7T Pro тоже идентичен предшественнику. По центру корпуса расположена тройная камера, а под ней установлена круглая светодиодная вспышка. Стоит также отметить синюю расцветку задней крышки — всё как у OnePlus 7 Pro.Смартфон ничем не будет отличаться от обычного OnePlus 7 Pro. У него такой же практически безрамочный дисплей с загнутыми по бокам краями. Учитывая дату на экране устройства (8 августа), фотографии совсем свежие.О стоимости модели пока неизвестно.