Новинка P20 Pro

Компания Huawei выпустит смартфон во второй половине года только по предварительному заказу. Главным новаторством Huawei P20 Pro стала главная камера девайса Leica, состоящая из трех оптических модулей. Каждый из этих блоков выполняет специфическую функцию. Основная нагрузка лежит на первом модуле цветного изображения 40 МП. Второй модуль 8 МП рассчитан на дальнюю съемку с функцией 5-кратного зума. Имеется также вспомогательный черно-белый блок на 20 МП.Модель с индексом Pro получила OLED-экран, имеющий необычное соотношение сторон – 18,7:9. Размеры базовой модели Huawei P20 – 149,1 х 70,8 х 7,65 мм при весе корпуса 165 граммов. Основная камера имеет лишь два объектива 20 МП и 12 МП. Дисплей тоже чуть меньше и равен 5,8 дюйма. Также есть отличие в объеме ОЗУ (4 ГБ) и емкости батареи (3400 мАч).Диагональ имеет размер 6,1 дюйма, а разрешение составило 2244 x 1080 пикселей. Разработчики позаимствовали дизайн передней панели у Apple iPhone X – камера для селфи помещена в верхний экранный вырез. Кстати, эта камера имеет внушительное разрешение на 24 МП. На фронтальной панели в районе кнопки Home находится и сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. О стоимости пока не известно.