Новинка Redmi Note 7 Pro

Компания Redmi выпустила смартфон бюджетного варианта. Смартфону достанется FHD+ экран диагональю 6.04” с небольшим вырезом под фронталку с разрешением 20 Мп + 4 Мп. Основная камера будет построена на базе трех модулей – 16 Мп (f/1.7) + 20 Мп (f/1.7) + 5 Мп (f/2.2). В основу Xiaomi Redmi Note 7 Pro ляжет чип Snapdragon 710, а объемы оперативной и встроенной памяти могут составить 6/8 Гб и 128/256 Гб соответственно. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4200 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.