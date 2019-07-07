Новинка Samsung Galaxy A80

После разборки смартфона выяснилось, что механизм поворачивает камеру даже если надавить на соответствующие штыри с одной стороны. В том случае, если у Galaxy A80 из-за падения или механического воздействия нарушится работа одной половины механизма слайдера, он по-прежнему будет функционировать в полной мере.В отличие от массы новинок, представленных как самой Samsung, так и конкурентами, разборка Galaxy A80 оказалась интригующей. Ведь подобный поворотный механизм не встретишь у других производителей. У представленного аппарата три камеры: 48-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная широкоугольная и 5-мегапиксельный сенсор для анализа глубины резкости.О стоимости новинки пока неизвестно.