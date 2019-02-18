Новинка Samsung Galaxy M30

Компания Samsung выпустила новый смартфон бюджетного варианта. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч, габариты — 159 x 75,1 x 8,4 мм, вес — 175 граммов. В продажу Samsung Galaxy M30 поступит под управлением Android 8.1 Oreo.«Сердцем» гаджета стал восьмиядерный чипсет Exynos 7904 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц при поддержке 6 ГБ оперативной памяти, объем встроенного хранилища составит 128 ГБ. Тыльная камера устройства состоит из основного сенсора на 13 Мп и двух вспомогательных по 5 Мп. За селфи отвечает 16-мегапиксельная фронталка, расположенная в каплевидном вырезе по центру 6,38-дюймового дисплея.О стоимости смартфона пока неизвестно.