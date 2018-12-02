Новинка Sharp Aquos Zero

Компания Sharp приготовила уникальную новинку с отличными функциями. Смартфон получил самую свежую версию ОС Android – Pie 9. Электроника гаджета базируется на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845, флэш-массиве объемом 128 ГБ и 6 ГБ «оперативки».Сам производитель позиционирует новинку как самый легкий защищенный флагман. Вес устройства составляет всего 146 граммов. Легкость корпуса обеспечивается за счет использования в качестве материалов карбона и магниевого сплава. При этом корпус надежно защищен от проникновения воды и пыли по стандарту IP68. Батарея устройства имеет емкость 3130 мАч.Новинка получила оригинальный дисплей, изготовленный Sharp. OLED-экран имеет размер диагонали 6,2 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2992 х 1440 пикселей. При этом панель поддерживает технологию Dolby Vision и целиком охватывает цветовой спектр DCI-P3. Лицевая камера получила модуль на 8 МП. Тыльная камера представлена оптикой на 22,6 МП.Стоимость смартфона составит 680 долларов.