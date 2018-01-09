Новинка Sony Xperia XA2

В России Xperia XA2 будет представлен в версии с поддержкой двух SIM-карт в четырёх цветах: серебряном, чёрном, голубом и розовом. Сканер отпечатков пальцев в новинках находится на металлической задней стороне. Там же расположилась 23-мегапиксельная основная камера с матрицей Sony 1/2,3” Exmor RS, светосилой f/2,0, ISO 12800, гибридным автофокусом, поддержкой записи видео в 4K и замедленной съёмки на 120 FPS. Селфи-камера в Xperia XA2 имеет разрешение 8 Мп и угол обзора 120 градусов. В Xperia XA2 фронтальная камера двойная и обладает таким же широкоугольным модулем , а также вторым сенсором на 16 Мп с оптической стабилизацией для высокодетализированных селфи и съёмки в условиях плохого освещения.