Новинка Ulefone Power 3

Компания Ulefone, выпустит модный и очень практичный смартфон.Фронтальная камера состоит из 5- и 13-мегапиксельного модулей (предусмотрена вспышка), основная – из 16- и 5-мегапиксельного.В наличии 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ (возможность применения microSD-карт до 256 Гб), Wi-Fi, Bluetooth 4.1-модули, порт USB Type-C, приемники GPS и ГЛОНАСС, аккумулятор на 6080 мА/ч, поддержка двух SIM-карт и 4G VoLTE, сканер пальцевых отпечатков.Габариты девайса: 9,85 x 75,9 x 159,2 мм при весе 210 граммов.Стоимость смартфона 299,99 доллара.