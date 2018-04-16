Новинка Vivo Y7

Компания Vivo выпустила смартфон бюджетного варианта. Телефон может работать с двумя картами SIM. Емкость батареи равна 3360 мАч. Весит Vivo Y71 150 граммов, его размеры 155,87 х 75,74 х 7,8 мм.Памяти у него немного: 3 ГБ «оперативки» и 32 ГБ на внутреннем флэш-модуле. Разумеется, память можно увеличить за счет дополнительной карты microSD, но не более чем на 128 ГБ.Дисплей девайса имеет размер чуть меньше 6 дюймов (5,99, если быть точным), разрешение 1440 х 720 пикселей и популярный формат 18:9. Камеры гаджета имеют разрешение 13 МП и 5 МП.О стоимости пока не известно.