Новинка iQOO 5G

Всех технических характеристик устройства производитель пока не раскрывает. Известно, что гаджет построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 855 с 5G-модемом X50. В настройках смартфона мы выяснили, что объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Работает аппарат под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой Funtouch OS 9. Также удалось выяснить, что iQOO 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт и набирает «сотню» всего за 45 минут. Новинку выдаёт только логотип 5G на корпусе и задняя крышка «под карбон». Практически всю лицевую сторону занимает большой экран с тонкими рамками и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. В него встроен сканер отпечатков пальцев. На обратной панели находится тройная основная камера.О стоимости новинки пока неизвестно.