Новинка наушники UMIDIGI Ubeats

Магнитное крепление чашек и комплектация силиконовыми амбушюрами различных размеров обеспечивают удобство ношения и комфортную посадку наушников, а расположенный на корпусе пульт позволяет на ходу управлять громкостью воспроизведения, не вынимая смартфон или плеер из кармана.Наушники оснащены энергоэффективным модулем Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 140 мАч, гибким силиконовым ободом и весят всего 33 грамма. Система цифрового шумоподавления позволяет с комфортом пользоваться моделью даже на природе или в шумных местах. Время автономной работы UMIDIGI Ubeats составляет до 12 часов воспроизведения и до 300 часов в режиме ожидания.Они не цепляются за одежду и не тянут за собой гаджет во время активности на свежем воздухе — разве что иногда требуют зарядки. Тем, кто не хочет таскать с собой массивный пауэрбанк, впору присмотреться к долгоиграющим моделям. UMIDIGI Ubeats, несмотря на компактные размеры и небольшой вес, обеспечивают до 12 часов воспроизведения от одной зарядки встроенного аккумулятора.Стоимость новинки составит 32,32 доллара.