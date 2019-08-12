Новинка от Huawei

Новинка была продемонстрирована в ходе конференции для разработчиков Huawei Developers Conference. Ранее вице-президент компании BOE Лю Саодонг пообещал, что производитель начнёт массовое производство оптических сканеров для LCD-панелей к концу текущего года. Под экранные сканеры отпечатков пальцев из-за особенностей конструкции сегодня применяются только в комбинации с OLED-дисплеями. Компания Huawei продемонстрировала работающий модуль биометрического сенсора, разместившегося под LCD-матрицей. В перспективе технология вскоре дебютирует в сегменте доступных смартфонов.О стоимости модели пока неизвестно.