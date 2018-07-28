Новинка от Nokia

2018-07-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - X5; [135]
Компания Nokia выпустила смартфон с хорошими характерсистиками. В сердце девайса лежит 8-ядерный (2 ГГц) чип MediaTek Helio P60. В наличии 3 либо 4 Гб «оперативки» и 32 или 64 Гб ПЗУ (поддержка microSD-карт до 256 Гб), 8-мегапиксельная лицевая камера, модули 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS, АКБ на 3060 мА/ч, порт USB Type-C, два SIM-слота.Речь идет о недорогом безрамочном аппарате с вырезом экрана как у iPhone X, со сдвоенной основной камерой (5 + 13 Мп) и сканером отпечатка пальца. Разрешение 5,86-дюймового экрана (19:9) - 720 х 1520 точек (HD+). О стоимости смартфона пока неизвестно.


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