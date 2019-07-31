Новинка от OPPO Reno 10x Zoom FC Barcelona Edition

Новинка также отличается стереодинамиками, АКБ на 4065 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки и 6.6-дюймовой OLED панелью со встроенным сканером отпечатков пальцев.В техническом плане OPPO Reno 10x Zoom FC Barcelona Edition не отличается от обычной версии. Он получил чип Snapdragon 855, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Разрешение основной камеры – 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп, а фронтальной – 16 Мп.Задник OPPO Reno 10x Zoom FC Barcelona Edition в сине-гранатовом цвете, а внизу расположена эмблема каталонского футбольного клуба. В коробке вместе с моделью присутствуют наушники и чехол в цветах ФК «Барселона».Стоимость модели составит 890 долларов.