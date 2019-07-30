Новинка от OPPO

Необычный дизайн получил маркетинговое название Waterfall Screen или «экран-водопад»: края дисплея, словно жидкость, обтекают боковые грани корпуса гаджета.Дисплей неназванной модели смартфона загибается на боковые грани под углом 88 градусов. Видимый вырез для фронтальной камеры на экране отсутствует — ожидается, что селфи-модуль разместится под экраном.Официальный аккаунт бренда в Twitter опубликовал серию фотографий будущей новинки. Фишкой устройства стал необычный экран, занимающий более 100% площади фронтальной панели.О стоимости новой модели пока неизвестно.