Новинка от компании Huawei P20

Компания Huawei тоже не останется в этом году не замеченной, выпустит не обыкновенный смартфон с не обычной внешнстью. Сам смартфон будет с вытянутым дисплеем. В роли ОС – Android 8.0 Oreo. Сообщается также о чипсете Kirin 970, размере TFT LCD-дисплея (6,01 дюйма по диагонали), тройной тыловой камере на 40 Мп с 5-кратным гибридным зумом и оптикой Leica, лицевой камере на 24 Мп также с оптикой Leica и «язычке» в стиле iPhone X в верхней части передней панели девайса. При указанном разрешении соотношение сторон экрана должно составлять 18,7 к 9, что больше даже корейского Samsung (18,5 к 9).Стоимость смартфона пока не известна.