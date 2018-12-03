Новинка от компании Huawei Y7 Prime

Компания Huawei выпустит в 2019 году новинку с заманчивой характеристикой. На данный момент известно, что смартфону достанется аккумулятор на 3900 мАч. Это существенный шаг вперед по сравнению с моделью 2018 года, которая несет на борту батарею на 3000 мАч. Однако, оригинальный Y7 Prime может похвастаться АКБ емкостью 4000 мАч. В базе данных FCC появилось устройство с модельным номером DUB-LX3, коммерческим названием которого может быть Huawei Y7 Prime (2019). О стоимости смартфона пока неизвестно.