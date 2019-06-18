Новинка от компании OPPO и его функции

Китайская компания предусмотрела и вариант горизонтального слайдера. В этом случае дополнительный экран будет выдвигаться сбоку, а не сверху. По высоте он будет почти совпадать с размером основной панели. Такой экран может играть роль сенсорной клавиатуры либо геймпада.Судя по патентной документации, слайдер-механизм предназначен исключительно для дополнительного экрана, там не предусмотрено место для селфи-камеры. «Фронталка», согласно изображениям, установлена в рамке над главным экраном.Новость об изобретении OPPO обнародовал портал LetsGoDigital. Новую конструкцию можно сравнить с устройством матрешки. По сути, внутри основного девайса спрятан еще один дополнительный гаджет. Разумеется, такое решение может вызвать недоумение у многих пользователей. Однако у столь необычной конструкции есть свои преимущества. Например, вы собрались посмотреть фильм на основном экране, тогда на втором дисплее будут отображены сенсорные клавиши управления.О стоимости новинки пока неизвестно.