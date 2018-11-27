Новинка от компании Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi спешит нас удивить своей новинкой в следующем году с привлекательными функциями. Изделие оснащено 6,4-дюймовым экраном AMOLED, аккумулятором на 3700 мА/ч и тройной камерой с главным сенсором IMX 586 от Sony на 48 Мп.Новинка получит 10 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб ПЗУ, порт USB Type-C, поддержку 5G, защиту от пыли и воды уровня IP68, а также технологию ускоренной подзарядки Quick Charge 5.0 от Qualcomm и поддержку беспроводной зарядки Qi (до 12 Вт).В основе девайса лежит 7-нанометровый чипсет Snapdragon 8150 от Qualcomm. О стоимости смартфона пока неизвестно.