Новинка от компании Xiaomi Mi Mix 4 и его функции

На задней панели Xiaomi Mi Mix 4 расположены две тыльные камеры. Разрешение главного модуля составит 64 Мп, его производством займётся Sony, о втором сенсоре достоверных данных нет. На лицевой панели разместится 32-мегапиксельная фронталка. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C.На днях редакторы сайта собрали всю известную им информацию о Xiaomi Mi Mix 4, самом дорогом устройстве компании. По имеющейся информации, он получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Возможно, речь идет лишь о базовой модели, поскольку нынешнее поколение Mi Mix 3 оснащается 12 ГБ ОЗУ. Диагональ экрана не раскрывается, но разрешение составляет 3120 х 1440 пикселей с итоговой плотностью 537 ppi.Стоимость новинки составит 847 долларов.